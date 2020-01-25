Зеленскому - 42: какие женщины играют главные роли в его жизни

Сегодня, 25 января у президента Украины Владимира Зеленского День рождения. Ему исполняется 42 года.

Зеленский вступил в должность президента Украины в 41 год. Стал самым молодым президентом в истории Украины.

Автор: thebabel Владимир Зеленский

Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Где будет праздновать свой день рождения Владими Зеленский, пока неизвестно. В прошлом году он в этот день вместе с актером "Квартала 95" Евгением Кошевым принес в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины, пишет glavcom.

Президент с супругой Еленой воспитывает сына и дочь.

Мы решили также рассказать, кто его любимые женщины, сыгравшие большую роль в его жизни, пишет clutch.

Римма Зеленская

Автор: clutch Римма Зеленская

Римма Владимировна родилась 16 сентября 1950. Сейчас маме президента 70 лет, 40 из которых она проработала инженером. Сейчас Римма Владимировна на пенсии и занимается домашним хозяйством.

Елена Зеленская

Автор: clutch Владимир Зеленский с супругой Еленой

Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) как и ее муж Владимир Зеленский, уроженка Кривого Рога. Свой день рождения она празднует 16 февраля 1978 года. Владимир и Елена учились в параллельных классах. Романтические отношения между молодыми людьми завязались только после выпускного, а через 8 лет Владимир сделал Елене предложение, в 2003 они расписались. Сегодня, будучи первой леди страны, Елена во всем поддерживает своего мужа и сопровождает его на всех официальных мероприятиях.

Елена Кравец

Автор: clutch Владимир Зеленський и Елена Кравец

Еще одна любимая женщина президента это его коллега по "95 Квартала" - Елена Кравец. Недавно стало известно, что их связывают родственные отношения - муж Елены крестил дочь Владимира и Елены Зеленских.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине. "Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - заявил Зеленский.