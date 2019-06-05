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среда, 05 июня 2019 19:09

Зеленского обвинили в нечестном отборе пресс-секретаря

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Зеленского обвинили в нечестном отборе пресс-секретаря
Зеленский вляпался в скандал из-за отборa пресс-секретаря. Фото: Uznayvse

Президент Владимир Зеленский предлагал главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой стать его пресс-секретарем в обход конкурса.

Мусаева отказала предложение Зеленского, которую он озвучил по телефону. Об этом сообщила журналистка Екатерина Коберник в Facebook.

"По нашей информации, Зеленский предложил пост своего пресс-секретаря главного редактора УП Севгиль Мусаев. Сделал это по телефону, когда она была в США. Мусаева отказалась, и все бы ничего, но сделал это во время открытого конкурса на должность пресс-секретаря после 15 мая. К этому времени прошло несколько этапов отбора и Севгиль в них участия не принимала ", - рассказала она.

Также Коберник считает, что победительница конкурса на должность пресс-секретаря Юлия Мендель недостаточно нравственно прокомментировала информацию о звонке Мусаев.

"Мы задаем прямой вопрос победителю конкурса Юлии Мендель и просим передать его президенту. Сам вопрос ставит под большое сомнение ее победу и справедливость конкурса. На это новый пресс-секретарь отвечает, что это сейчас не приоритет для Владимира и она сама может определять важность и этичность вопросов, которые озвучивает президенту ", - отметила журналистка.

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"Эта история ставит под большой вопрос прозрачность конкурса по мажоритарке от" Слуги народа ". Совет Зе-Команде на будущее: для начала сами поверьте в то, что говорите с трибун", - добавила Коберник.

Президент Владимир Зеленский выбрал на должность прес-секретаря 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.

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Дата
05
июня

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