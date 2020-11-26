Зеленский заехал на ужин к родителям: фото

Зеленский приехал в Кривой Рог. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую пришел в гости к родителям и показал семейное фото с ними.

Фото глава государства опубликовав в Facebook.

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"Кривбасссссс !!!! Папааа !!! Мамааааа !!!! Люблюююю !!! " - подписал снимок Зеленский.

Фото сделано вечером на кухне, родители президента в домашней одежде и он в белой рубашке и галстуке сидят за столом. На столе - ужин. Все улыбаются. Мама обнимает Владимира Зеленского за плечи.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в 4-м Украинском женском конгрессе. О происшествии сообщили на сайте президента Владимира Зеленского. Женщина открывала мероприятие и выступила с речью.