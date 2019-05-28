Зеленский встретился с представителями МВФ

Зеленский провел встречу с миссией МВФ. Фото: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями миссии Международного валютного фонда.

Как отмечается, в ходе встречи стороны сосредоточили внимание на вопросе сотрудничества. При этом получение Украиной очередного транша в рамках действующей программы stand-by не обсуждалось. Об этом рассказал экс-министр финансов Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Мы обсуждали конкретно вопрос сотрудничества: что сделано, что не сделано, что мы планируем делать. Какие-то детали траншей не обсуждали", - подчеркнул он.

Добавил, что текущая программа сотрудничества Украины и МВФ объемом $3,9 млрд остается в силе.

"Был вопрос, какой статус действующей программы stand-by? Эта программа остается", - отметил он.

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По словам Данилюка, видение будущего развития Украины в Фонда и команды Зеленского полностью совпадает.

"Мы представили нашу повестку дня, как мы видим развитие страны, как мы видим наше сотрудничество. Полностью совпадают позиции", - рассказал он.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что они готовы возобновить сотрудничество с Украиной после проведения парламентских выборов и назначения нового правительства.