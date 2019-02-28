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Зеленский встал на защиту Maruv, я думаю, далеко не с патриотической позиции – ведущая ICTV

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Зеленский встал на защиту Maruv, я думаю, далеко не с патриотической позиции – ведущая ICTV
Анна Тесленко напомнила, что Зеленский и сам получает деньги из РФ. Фото: Facebook

Проблема Украины не в победительнице нацотбора на "Евровидение 2019" Maruv, а в целом пласте населения, для которых зарабатывать в России во время войны – нормально, и это касается в том числе кандидата в президенты и актера Владимира Зеленского, заявила журналистка программы "Ранок у великому місті" и ведущая ICTV Анна Тесленко.


В позиции кандидата в президенты, актера Владимира Зеленского по поводу условия Национальной общественной телерадиокомпании для победительницы нацотбора на "Евровидение" Maruv отменить гастроли в России, нет ничего удивительного, написала в Facebook Анна Тесленко, передает Gordonua.com.

"Це кабздець". Цитата Зе великих людей или как манипулировать сознанием масс. "Конфеты можно, Maruv не можно", – Зеленский встал на защиту Maruv, и я думаю, далеко не с патриотической позиции. Maruv на слуху, возглавляет рейтинг интернет-скандалов. Отличная возможность подкинуть "зрадоньки". Что произошло: одна часть страны выбрала Maruv (никто тогда не знал про контракты и гастроли), вторая быстро среагировала и возмутилась. И проблема тут не в Maruv конкретно, а в целом пласте населения, для которых брать деньги у России – это нормально! Для которых развлекать агрессора во время войны – это нормально... Это касается и артистов, и политиков, и гибридов типа Зеленского. В принципе, ничего удивительного в позиции Зеленского, конечно, нет. Что еще ожидать от человека, который сам, на шестом году войны, продолжает зарабатывать в России? От человека, владеющего в стране-агрессоре бизнесом", – написала Тесленко.

Так она отреагировала на видео, которое 26 февраля Зеленский опубликовал в Facebook. Он назвал "кабздецом" расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" о схеме по хищениям в оборонной промышленности Украины через закупки подержанных запчастей в России.

"Доброе утро. Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование разворовывания средств "Укроборонпромом". Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда из России – можно, бэушные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, Maruv – нельзя... Это кабздец", – заявил Зеленский.

Тесленко напомнила, что Зеленский и сам получает деньги из РФ.

"Лояльные к нам страны прекращают работать с Россией, ее обкладывают санкциями, вгоняют в международную изоляцию. Но некоторых это не касается. Ведь работать в Раше и снимать фильмы за бабки госкино России можно? Видимо, да. Что в итоге: Maruv не едет, "срачи" в Facebook круглосуточные, что-то с "Евровидением" пошло не так... И у Зеленского виноват в этом [президент Украины Петр] Порошенко. Кто ж еще... І як ще зауважив Зекандидат "Кадидатів багато, когось крім Вас оберемо"! Саме когось крім вас, пане Зеленський. В яблучко", – написала журналистка.

Авторы программы "Схемы" в январе этого года выяснили, что Зеленский продолжает вести кинобизнес в России, несмотря на заявления, что он закрыл его в 2014 году: в РФ работают три компании, основателем которых является кипрская фирма, которая также является соучредителем ООО "Квартал 95". По данным "Схем", одна из трех российских компаний – "Грин Филмс" – продолжает продюсировать фильмы и получила государственное финансирование в РФ.

В пресс-службе Зеленского заявили, что студия "Квартал 95", "осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит". 18 января шоумен сообщил, что его компания не работает в России, но продает интеллектуальные права в 21 страну мира. Юрист "Квартала 95" Иван Баканов 18 января объяснил, что студия "Квартал 95" получает деньги из РФ только в качестве роялти за использование ее продукции, созданной до 2014 года.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". Она выступает в РФ. В конце января в Instagram Maruv анонсировала два сольных концерта в России – в Москве и Санкт-Петербурге. 25 февраля глава НОТУ Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины и Maruv не достигли согласия о ее поездке на песенный конкурс "Евровидение 2019" в Израиль. Комментируя это решение, Maruv заявила, что искренне любит Украину, но не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков. Перед этим она сообщила, что от гастролей в РФ готова отказаться, но другие пункты контракта для нее являются неприемлемыми.

27 февраля НОТУ заявила, что не будет отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019".

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