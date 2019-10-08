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вторник, 08 октября 2019 16:47

Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну

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Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Александр Кочетков: есть шанс, что Зеленский во время нормандской встречи увидит, что России не нужен мир и она ведет Украину к капитуляции. Возможно, осознав это, наш новый президент не согласится с позицией Москвы и откажется от идеи договориться. Фото: ВВС

Разведение войск, которое должно состояться 7 октября в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, сорвалось из-за обстрела боевиков. В субботу, 5 октября, пресс-центр ООС сообщил об обстреле Петровского, во время которого ранили украинского солдата. На следующий день террористы 20 минут били по окрестностям Золотого. Погиб один военный ВСУ.

Москва каждым своим требованием подталкивает Украину к капитуляции.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

Почему после стольких уступок с украинской стороны боевики не соблюдают режим тишины?

- Существование самопровозглашенный республик полностью зависит от военной, экономической поддержки со стороны России. Без российских ресурсов они продержатся максимум две недели. На оккупированном Донбассе уже сформировался определенный слой людей, которые зарабатывают войной. Они ничего не умеют. Руководство террористических образований не желает терять свои источники доходов. Понимают, что в случае достижения реального мира им придется как минимум разоружаться и терять власть и деньги. А как максимум отправляться на скамью подсудимых за измену родине и военные преступления. Другой вариант - выезжать в Россию. Но там их никто не ждет. Однако в оккупированном Донбассе отжатые чужие квартир и машины, которые не хочется терять. Поэтому в "ДНР" и "ЛНР" есть люди, которые исключительно из-за свох шкурных экономических интересов не хотят конца войны. Они потихоньку пытаются помешать разведению. Иногда таким образом действуют вопреки договоренностям, которые достигли на высшем уровне лидеры государств. Пока Россия не ведет себя жестко по отношению к таким отступниам. Их еще не постигла судьба Захарченко и Моторолы и они пользуются этим.

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Как дальше будет развиваться ситуация вокруг разведения войск? Насколько эта идея опасна?

- Идея отвода войск - сталая практика прекращения подобных конфликтов. Она действует повсюду в мире. Любому мирному процессу предшествует прекращение огня и разведения сил на такое расстояние, где не будет действовать стрелковое оружие. Это позволяет начать переговоры между сторонами. Сталая дипломатическая предпосылка, которая пока не имеет альтернативы. Никто не в состоянии предложить другой алгоритм. Поэтому Запад предлагает нам эту постоянную ООНовскую методику.

Минские договоренности стали основой постановления Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Поэтому Россия должна согласиться на такой вариант. Однако мы видим, что Кремль не спешит реализовать его. Есть маршруты отвода, территория, где это должно происходить. Однако с вражеской стороны получаем информацию, что боевики под руководством России пытаются хитрить, маскировать тяжелое вооружение.

Руководитель украинского МИД Вадим Пристайко говорит, что Россия ставит новые условия перед Нормадським форматом. Хотят заранее согласовать документ, который лидеры подпишут на встрече. Кремль саботирует встречу на высшем уровне?

- Нет, россияне просто настаивают на собственном трактовке и концепции Минских соглашений. Хотят сделать Украину контролируемой в политическом, дипломатическом, военном, экономическом плане. Поэтому сейчас каждым своим требованием Кремль подталкивает нас к ползучей капитуляции. Киев уже пообещал выборы на оккупированных территориях, особый статус. Подтвердил письменное согласие с "формулой Штайнмайера", которая является алгоритмом реализации Минска. Теперь Москва хочет еще одного официального подтверждения на уровне первого лица государства. Именно этим, с точки зрения россиян, должен быть документ, который подпишут в Нормандии. Это фактически узаконит самопровозглашенные образования "ДНР" и "ЛНР", сделает их субъектами с особым статусом и своим региональным русским языком. Именно в этом заключается цель Кремля.

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Как дальше будут развиваться события вокруг Нормандского формата?

- Зеленский очень хочет, чтобы эта встреча состоялась. Возможно верит, что улыбнется искренне Меркель, Макрону и Путину и те поймут, что мир лучше войны. После чего будут совместные объятия. Почему-то в это искренне верит Зеленский. Но вариант, что нашему президенту вдруг удастся убедить Путина отказаться от своих имперских посягательств, смешной и не серьезный. Однако есть шанс, что Зеленский во время нормандской встречи увидит, что России не нужен мир и она ведет Украину к капитуляции. Возможно, осознав это, наш новый президент не согласится с позицией Москвы и откажется от идеи договориться. Решит развивать собственную армию и замораживать конфликт.

Однако есть и негативный сценарий?

Но есть вариант, что Зеленский согласится под давлением России и Запада на капитуляционные условия для Украины. Решит импелементировать Минские договоренности с особым статусом.

Третий сценарий - промежуточный. Стороны встретятся, поговорят, но никаких существенных результатов эти переговоры не дадут. И процесс будет пролонгирован, начнут говорить о следующих встречах.

Рамочное соглашение "о разведении сил и средств" подписали в Минске еще в 2016 году. По нему возле Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения. Главное условие отвода - семь дней без обстрелов на этих участках фронта. Однако в районе Золотого и Петровского ее до сих пор не удается выполнить - боевики регулярно нарушают режим тишины.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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