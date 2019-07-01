Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций. Фото: Антикор

Президент Владимир Зеленский уволил пять руководителей районных государственных администраций в Киевской области.

Соответствующее распоряжение Зеленского опубликовали на его сайте.

Президент уволил Александра Жданова с должности главы Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одиночки с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности главы Бородянского РГА.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Службы безопасности Украины, а также начальников управлений СБУ в двух областях. Об этом говорится в соответствующих указах президента от 1 июля.