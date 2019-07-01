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понедельник, 01 июля 2019 20:57

Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций

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Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций
Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций. Фото: Антикор

Президент Владимир Зеленский уволил пять руководителей районных государственных администраций в Киевской области.

Соответствующее распоряжение Зеленского опубликовали на его сайте.

Президент уволил Александра Жданова с должности главы Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одиночки с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности главы Бородянского РГА.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Службы безопасности Украины, а также начальников управлений СБУ в двух областях. Об этом говорится в соответствующих указах президента от 1 июля.

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Дата
01
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