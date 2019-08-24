Зеленский установил День памяти защитников Украины

Ежегодно 29 августа будут отмечать День памяти защитников Украины. Фото: News

В Украине ежегодно 29 августа будут отмечать День памяти защитников Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время торжественного выступления на Майдане Независимости в субботу, 24 августа.

"Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, и праздновании его ежегодно 29 августа", - отметил президент.

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Украина на протяжении истории могла стать независимой не менее 7 раз. Больше всего шансов она имела в XX в. Тогда по разным частям нашей страны объявляли о суверенитете.