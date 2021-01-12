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вторник, 12 января 2021 05:10

Зеленский указом повысил зарплаты работникам лабораторий

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Зеленский указом повысил зарплаты работникам лабораторий
Работникам лабораторий повысили плату. Фото: 5 канал

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении зарплат работникам лабораторий, которые проводят диагностику коронавируса.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, но действовать начнет только через месяц, сообщается на сайте президента.

"Сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплату к заработной плате, установленную для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный Президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов", - говорится в сообщении.

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Кабмин со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Правительство поддержало законопроект №4464, который предусматривает льготы и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

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