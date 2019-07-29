Зеленский стал своим проукраинским политиком для Донбасса - эксперт

Олег Саакян: тезис о пророссийский восток и проевропейский запад Украины потерпел фиаско. Фото: Тарас Подолян

Второе место "Оппозиционныой платформы - за жизнь" на выборах показывает, что электорат, который считали пророссийским, оказался не таким.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"Львиная доля электората, который голосовал раньше за Партию регионов, а затем за ее обломки, сегодня выбрал "Слугу народа". А костяк остался за "Оппозиционной платформой" и несколько процентов за "Оппозиционным блоком". Тезис про пророссийский восток и проевропейский запад Украины потерпел фиаско. Зеленского выбрал центр и юг Украины, равномерная поддержка на западе и востоке. Оказалось, что русифицированный избиратель из индустриального города, ностальгирующий по Советскому Союзу, всегда выбирал между своим пророссийским и чужим прозападным. Однако своего проукраинского у него не было. На этих выборах в лице Зеленского он появился. Следовательно выполнил историческую функцию - демонополизировал влияние РФ в этом индустриальном поясе", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский слишком дворовой, чтобы строить демократическую, правовую политику - эксперт

По его словам, Медведчук набрал много, ибо причины его поддержки никуда не делись.

"Социально-экономическое заповедник Донбасс остался. Это корпоративный ресурс крупных предприятий, заброшенные индустриальные города, влияние российской пропаганды, ситуация с дорогами. Такие провалы государственной политики интеграции. Поэтому нам нужна политика деоккупации", - добавляет политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.