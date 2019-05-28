Зеленский совершит свой первый зарубежный визит

Зеленский осуществит визит в Брюссель. Фото: Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня поедет в Брюссель.

Это будет первый зарубежный визит новоизбранного президента. Об этом стало известно из дипломатических источников.

Как отмечается, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

В частности Зеленский встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском. Также президент проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых состоится пресс-конференция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского отреагировали на совет Коломойского объявить дефолт

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Во время встречи стороны сосредоточили внимание на вопросе сотрудничества.