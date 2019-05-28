Зеленский совершит свой первый зарубежный визит

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня поедет в Брюссель.
Это будет первый зарубежный визит новоизбранного президента. Об этом стало известно из дипломатических источников.
Как отмечается, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.
В частности Зеленский встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском. Также президент проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых состоится пресс-конференция.
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Во время встречи стороны сосредоточили внимание на вопросе сотрудничества.
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