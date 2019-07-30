Зеленский совершил одновременно желанный и ужасный сон всех политиков - Саакян

Политолог Олег Саакян: В каждой сфере есть пример успеха Фото: Тарас Подолян

Страна имеет все шансы для появления "украинского чуда".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

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"Мы еще не прошли свои 40 лет по пустыне. Но сильно изменились. Вижу большое количество людей с живыми глазами, которые смотрят не в асфальт. Они создают инновационные проекты. Начиная от малых бизнесменов, завершая волонтерством, добровольцами и благотворительностью. В каждой сфере есть пример успеха. Нам не надо конструировать успешную Украину. Имеем эти пазлы, разбросанные по стране. Надо собрать с этого одиночного опыта систему, институты. Можем сделать украинское чудо. Должны ремонтировать наш корабль, вести его в правильном направлении и отстреливаться от врага. Это сложно. Но никто не говорил, что будет легко. Зеленский, получив всю полноту власти, взял на себя и всю ответственность. Совершил одновременно желанный и ужасный сон всех украинских политиков", - считает политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.