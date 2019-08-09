Зеленский совершил новое назначение в СБУ

Президент Володмир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 9 августа, на сайте президента.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

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Николай Валерьевич Кулешов родился в 1973 году в Харькове. В 1995-м окончил Киевской военный институт управления и связи, по специальности автоматизированные системы управления (инженер-математик), а также Львовский национальный университет им. Франко и Харьковскую национальную юридическую академию им. Я. Мудрого по специальности юрист-правовед.

В СБУ служит с 1995 года. С 2014 года полковник Кулешов был первым заместителем начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.