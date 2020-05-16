Зеленский снял санкции с внучки Муссолини

С Алессандры Муссолини сняли санкции. Фото: ТАСС

Украинское государство сняло санкции с итальянской актрисы и консервативного политика Алессандры Муссолини.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ о введении новых и отмене действующих санкций. Их утвердило соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

С санкционного списка физических лиц изъяли гражданку Италии Алессандро Муссолини. Она является внучкой итальянского диктатора-фашиста Бенито Муссолини, который руководил Италией с 1922 до 1943 года и был союзником Гитлера во Второй мировой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский снял санкции с сепаратистов и олигарха, которого ищет НАБУ

Алессандра Муссолини выполняла роль наблюдательницы на фейковых выборах в ЛДНР. За это против нее указом от 19 марта 2019 ввели личные санкции.

Муссолини была депутатом итальянского и Европарламента, возглавляла неофашистскую партию. Известная своим ксенофобским заявлением "все румыны - преступники".

Появились новые санкционные списки Украины против России. В списках 377 физических и 235 юридических лиц. Перечень содержится в указе президента Владимира Зеленского