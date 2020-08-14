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пятница, 14 августа 2020 16:52

Зеленский снова вцепился в дальнобойщиков

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Зеленский снова вцепился в дальнобойщиков
Президент требует срочно организовать работу по взвешиванию грузового транспорта. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский назвал недопустимой ситуацию с перегрузом фур на дорогах и призвал срочно организовать работу по взвешиванию грузового транспорта.

В шести областях Украины температура превышает 28˚С. В такую ​​жару под весом фур асфальтное покрытие разрушается. Для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время, говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с представителями правительства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что уже проведен тендер и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать автоматические комплексы габаритно-весового контроля. Он также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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В июне Зеленский пригрозил дальнобойщикам, разрушающим новые дороги перегруженными автомобилями. После чего в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины заявили, что слова президента о дальнобойщиках являются оскорбительными

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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