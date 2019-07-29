Зеленский слишком дворовой, чтобы строить демократическую, правовую политику - эксперт

Олег Саакян: Зеленский двигался по течению, подняв паруса, а Вакарчук собрал команду мечты, которая шла против ветра. Фото: Тарас Подолян

"Голос" подходил бы "Слуге народа" для коалиции, если бы не хватало голосов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"Не имеет токсичных фамилий, воспринимается положительно как на западе, так и на востоке, не имеет антирейтинга. Но "Голос" и "Слуга народа" по сути - антиподы, хотя являются ответом на один запрос - новые лица. "Слуга народа" - это запрос на снос старых политиков, отрицательную повестку дня. "Голос" - позитив, то есть создание того, что должно прийти на смену. Вакарчук слишком интеллигентный, чтобы уничтожить систему, пренебрегая законом. Зеленский слишком дворовой, чтобы выстраивать демократическую, правовую, взвешенную политику . Поэтому Зеленский имеет бешеную поддержку, а Вакарчук едва прошел в парламент. Зеленский двигался по течению, подняв паруса, а Вакарчук собрал команду мечты, которая шла против ветра", - объясняет эксперт.

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По его словам, новая власть может дать новое качество политики.

"Идея о государстве в смартфоне - это план по модернизации. Мы меняем телефон и программное обеспечение на наших компьютерах раз в несколько лет. Почему мы не можем изменить программное обеспечение государства, которое своими корнями уходит нескольких столетий вниз, а своей архитектурой было создано не нами и не для нас около столетия назад", - добавляет политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.