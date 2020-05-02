Зеленский сделал заявление к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1053
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 693
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1638
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1431
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3474
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2376
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4779
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 918
Фото
Все фото
7
5
6
8
4
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Показали учения украинских военных летчиков
Показали учения украинских военных летчиков
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу
Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу
Видео
Все видео
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Парад "велюровых" суверенитетов - это результат двойных стандартов власти - Геращенко
Парад "велюровых" суверенитетов - это результат двойных стандартов власти - Геращенко
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3195
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2322
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 306
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 17:02

Зеленский сделал заявление к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

1 Комментировать
Зеленский сделал заявление к годовщине трагедии 2 мая в Одессе
Президент Украины обратился к Украинцев в 6 годовщину трагедии в Одессе. Фото: Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в ​​6 годовщину трагических событий в Одессе.

"Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственной трагедии. Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - одно из них", - идет речь в посте Зеленского на Facebook.

Глава країни отметил, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка

"А наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь - мирная, цветущая и единственная страна ", - добавил Зеленский.

2 мая 2014-го участники одесского антимайдана напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "Самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений в результате стрельбы погибли несколько человек. Антимайдановцев оттеснили к Куликовому полю, где сожгли их лагерь. Участники антимайдана забаррикадировался в Доме профсоюзов. Обе стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, охватившего Дом профсоюзов, погибли 48 человек. Еще 200 человек с обеих сторон конфликта пострадало.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский сделал заявление к годовщине трагедии 2 мая в Одессе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Впервые написали о лохнесском чудовище

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

Основали политическую организацию

Ликвидировали террориста №1

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

В столице поехал первый электротрамвай

Лицей открыли губернатор и аббат

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 101686
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 21537
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 15021
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 11016
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 9063
Общество
Еще один город досрочно смягчает карантин
Еще один город досрочно смягчает карантин 1 Просмотров: 747
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
 Просмотров: 243
Парад "велюровых" суверенитетов - это результат двойных стандартов власти - Геращенко
Парад "велюровых" суверенитетов - это результат двойных стандартов власти - Геращенко
 Просмотров: 504
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега 3 Просмотров: 756
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
3
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Голосов: 51024
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua