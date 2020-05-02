Зеленский сделал заявление к годовщине трагедии 2 мая в Одессе

Президент Украины обратился к Украинцев в 6 годовщину трагедии в Одессе. Фото: Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в ​​6 годовщину трагических событий в Одессе.

"Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственной трагедии. Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - одно из них", - идет речь в посте Зеленского на Facebook.

Глава країни отметил, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

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"А наш общий вызов - вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь - мирная, цветущая и единственная страна ", - добавил Зеленский.

2 мая 2014-го участники одесского антимайдана напали в центре Одессы на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "Самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений в результате стрельбы погибли несколько человек. Антимайдановцев оттеснили к Куликовому полю, где сожгли их лагерь. Участники антимайдана забаррикадировался в Доме профсоюзов. Обе стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В результате пожара, охватившего Дом профсоюзов, погибли 48 человек. Еще 200 человек с обеих сторон конфликта пострадало.