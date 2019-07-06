Зеленский рассказал, как будет бороться с контрабандой

Зеленский подпишет закон о борьбе с коррупцией. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 8 июля планирует подписать указ о борьбе с контрабандой.

Об этом он заявил в Ужгороде во время представления новоназначенного председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, передает пресс-служба президента.

Закарпатье вместе с президентом посещали временно и. о. руководителя СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, новый глава Гостаможслужбы Максим Нефедов, в. о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой икрышуют ее. Это главный "привет" вам из Киева, почему мы приехали в таком составе", - сказал Зеленский.

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Президент призвал присутствующих к сотрудничеству с Бондаренко. Заявил, что должно быть очищено руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья.

Украинские и британские силовики обезвредили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.