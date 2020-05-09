Зеленский рассказал, чего ждет от Саакашвили на новой должности

Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от Саакашвили. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от Михеила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время рабочей поездки в Закарпатье, передает Укринформ.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский почтил память погибших воинов Второй мировой войны на Закарпатье

По словам президента, Саакашвили в период президентства в Грузии смог сделать современную таможню и преодолеть коррупцию.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался ", - сообщил Зеленский.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили крупные сетевые гостиницы. У него есть опыт", - отметил президент.

Зеленский добавил, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы.

"У него много дел, много реформ", - констатировал президент.

Украина не будет блокировать выезд своих граждан за границу на заработки. При этом для поездки на работу необходимо предоставить соответствующий контракт.