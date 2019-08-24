Зеленский прошелся по Алее героев в окружении детей в белом

Гимн исполняют на фортепиано, что установлены просто на Майдане

В Киеве по случаю 28-й годовщины Независимости Украины проходят праздничные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Торжественная часть началась на Аллее героев Небесной сотни у Октябрьского дворца в память погибших за свободу Украины, объявлена ​​общенациональная минута молчания, прозвучали 100 ударов колокола.

Вокруг президента Украины с женой разместили несколько сотен детей и подростков в белом, в их верхней одежды были прикреплены ленты в цветах украинского флага, в руках они держали букеты цветов.

Во время короткого шествия по Аллее президент Украины с супругой возложили цветы к памятнику героям.



На аллее представлены художественные инсталляции в виде щитов "Беркута" - их дети во время шествия президента начали разрисовывать ладонями в желто-синие цвета, и пожарной машины с брандспойтом, которую использовали правоохранители во время событий на Майдане.

На Майдане прозвучал гимн Украины, выполнили оркестры и известные музыканты, в том числе украинский композитор Мирослав Скорик - на фортепиано, которое установили на Крещатике, певицы Алина Паш и Тина Кароль.

Напротив сцены, установленной возле стелы Независимости, с которой выступил Зеленский, разместились зрители.

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Все торжества ко Дню Независимости в центре Киева с участием президента завершились около 10:30, участники Шествия достоинства - военнослужащие, педагоги, врачи, волонтеры, спортсмены, родные погибших на Донбассе - двинулись в направлении Европейской площади.