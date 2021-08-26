Зеленский присвоил почетные наименования бригадам Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований военным частям Национальной гвардии Украины.

Указы №421 / 2021 и №422 / 2021 от 23 августа 2021 опубликованы на сайте Офиса президента.

"Учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение возложенных задач личным составом" 11-й бригады Национальной гвардии Украины и 25-й бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, этим подразделениям присвоили почетные звания.

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С 23 августа подразделения именуются: "11-я бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины" и "25-я бригада охраны общественного порядка имени князя Аскольда Национальной гвардии Украины".

26 марта празднуют день Национальной гвардии Украины. Военные подразделения защищают границы Украины на Донбассе, обеспечивают безопасность во время массовых мероприятий, охраняют органы госвласти и важные стратегические объекты.

Нацгвардию впервые создали 4 ноября 1991 года на базе Внутренних войск УССР. Но уже в 2000-м расформировали. Восстановили войско только через 14 лет как структуру с правоохранительными функциями, входящую в систему Министерства внутренних дел.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в ряды Национальной гвардии зачислили несколько добровольческих батальонов, воевавших против российских оккупантов. Сейчас в обязанности входит защита общественного порядка и обеспечение безопасности украинцев.