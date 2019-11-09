Зеленский приказал правительству разработать стандарты новостей для СМИ

Законопроект должен быть передан в парламент не позднее 31 декабря 2019 года. Фото: ZN

Правительство получило задание разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о регулировании деятельности средств массовой информации.

Поручение содержится в указе президента Владимира Зеленского "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает УНИАН.

Зеленский обратил внимание на то, что в проекте закона должны быть предусмотрены положения относительно требований и стандартов новостей.

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Кабмин должен будет выработать механизмы предотвращения распространения недостоверной информации и ее опровержение. Документ запрещает физическим и юридическим лицам России владеть или финансировать медиа в Украине. Предлагается также ужесточить ответственность за нарушение законодательства об информации.

Законопроект должен быть передан в парламент не позднее 31 декабря 2019 года.

До конца этого года по отдельным народным депутатам от "Слуги народа" будут "серьезные выводы". Об этом в видео в Facebook заявил президент Владимир Зеленский. Он катался за рулем авто правительственным кварталом.