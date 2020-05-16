Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

Президент поздравил украинский с Днем Европы. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский с Днем Европы.

"Сегодня мы отмечаем особый праздник - День Европы. Уверен, что" Украина - это Европа "не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания, потому что Европа - это прежде всего способ мышления", - говорится в сообщении президента в Телеграмм.

"Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, совести и вероисповедания, равенства и уважения. С" аллергии "на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного на помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день ", - призвал президент.

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Он отметил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Робера Шумана. Фактически именно с нее Европейский Союз начал свой отсчет.

"Слова Робера Шумана актуальны всегда: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, цветущей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Президент верит, что Украина станет "полноправной частью европейской семьи".

Известно, что с 2003 года в Украине День Европы отмечается на государственном уровне. При этом, Украина - единственное государство-никак член ЕС, в которой этот праздник отмечается на государственном уровне.

В Украине людям, которые находятся на самоизоляции через коронавирус, будут выплачивать помощь. Соответствующая норма предусмотрена законом об усиленном тестирование на COVID-19.