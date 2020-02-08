Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 693
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 1350
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 396
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2286
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2079
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1080
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3006
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4456
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 585
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
7
8
7
15
7
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Видео
Все видео
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
1 Просмотров: 288
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1314
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 918
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 495
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
Просмотров: 387
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
суббота, 08 февраля 2020 13:16

Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных

  Комментировать
Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных
Зеленский посетил Ватикан. Фото: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев на Донбассе, в Крыму и в России.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сделал заявление в отношении осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.

Во время визита в Итальянскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджио Маттарелла. Говорили о Донбассе, инвестициях и НАТО, говорится в сообщении Офиса президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 63329
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 11061
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 10143
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 9307
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
5
 Просмотров: 9288
Общество
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 Просмотров: 1584
Начали строить новые боевые катера для ВМС
Начали строить новые боевые катера для ВМС Просмотров: 396
Трамп продолжит давление на Зеленского после завершения импичмента
Трамп продолжит давление на Зеленского после завершения импичмента
 Просмотров: 225
Погода на выходные: в воскресенье начнется потепление
Погода на выходные: в воскресенье начнется потепление Просмотров: 513
Гороскоп на 8-9 февраля: от каких дел надо воздержаться в выходные
Гороскоп на 8-9 февраля: от каких дел надо воздержаться в выходные
 Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
8
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
6
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
Марусе Звиробий объявили подозрение
Голосов: 48661
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua