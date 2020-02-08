Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных

Зеленский посетил Ватикан. Фото: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского Франциска помочь с освобождением украинцев на Донбассе, в Крыму и в России.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.

Во время визита в Итальянскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился с итальянским коллегой Серджио Маттарелла. Говорили о Донбассе, инвестициях и НАТО, говорится в сообщении Офиса президента.