Зеленский подписал закон о декрете для мужчин

Закон расширяет возможности мужчин в уходе за детьми. Фото: pexels.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о равных возможностях для мужчин и женщин в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями.

"Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании и развитии ответственного отцовства в Украине", - говорится в сообщении Офиса президента.

Постановление дает право мужчинам на отпуск по уходу за ребенком.

Закон предусматривает новый одноразовый вид отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Отпуск сможет получить: муж, жена которого родила ребенка, отец ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно, бабушка, дедушка или другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически за ним ухаживают.

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Закон определил отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя. Установили право работников обоего пола, имеющих детей с инвалидностью с детства подгруппы А I группы на дополнительный отпуск.

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон, который расширит возможности мужчин в уходе за детьми. Документ поддержали 269 народных депутатов. Закон позволяет взять одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней.