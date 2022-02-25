Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. ФОТО: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Мобилизация будет проводится в течение 90 дней после публикации указа. В первую очередь будет призываться оперативный резерв - бывшие военные в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт. Далее при необходимости призовут военнослужащих, которые проходили службу в войске до 2014-го или по контракту. После этого могут мобилизовать военнообязанных - например, офицеры запаса, которых не мобилизовали в предыдущие волны.

На последнем этапе, при необходимости, в армию будут призывать всех, кто не имеет возрастных и физических ограничений.

Также будут привлекаться транспортные средства для нужд ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований.

Очередность и объемы призыва будут определяться Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. А Кабмин должен обеспечить финансирование и принять все меры, связанные с объявлением и проведением всеобщей мобилизации.

Мобилизация будет производиться во всех регионах Украины.

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