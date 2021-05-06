Зеленский переименовал премию в области науки и техники

Премию переименовали в честь Патона. Фото: АрмияInform

Президент Владимир Зеленский основал Национальную премию Украины имени Бориса Патона.

"Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники на Национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН Украины, директора Института электросварки имени Евгения Патона Национальной академии наук Украины, Героя Украины академика Бориса Патона, а также чествованию на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы", - сообщает Офис президента.

Закон основал также новую номинацию премии - профессиональное предвысшее образование.

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Премия в области науки и техники существует с 1969 года.

Борис Патон - государственный и общественный деятель, Президент Национальной академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Герой Украины, академик. Скончался на 101-м году жизни 19 августа 2020 года.