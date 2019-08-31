Зеленский передумал продавать самолеты

В распоряжении президента есть три самолета,

Президент Украины Владимир Зеленский не может продать президентские самолеты из-за большого количества срочных вылетов.

Например, у меня есть две-три области. Плюс Донбасс, например. Мы вылетаем на самолете, мы прилетаем, потом там вертолет, после вертолета мы садимся на джипы и едем там в зону АТО. Ну не летают в зоне АТО пока что рейсовые самолеты. Поэтому, поверьте мне, о комфорте не идет речь. Просто надо решать большие вопросы очень быстро", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

В распоряжении президента есть три самолета, один из которых не работает, второй необходим для срочных вылетов по Украине, а третий - для международных встреч.

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Ранее в одном из интервью Зеленский заявил, что ему не нужны президентские самолеты и их необходимо продать.