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воскресенье, 06 декабря 2020 11:27

Зеленский обратился к украинским воинам и ветеранам

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Зеленский обратился к украинским воинам и ветеранам
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских воинов и ветеранов. В 2019 году обещал им заработную плату и условия на уровне натовских стандартов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных и ветеранов с Днем Вооруженных сил Украины. Текст поздравления опубликовали на сайте Министерства обороны.

"Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан. Быть военнослужащим Вооруженных сил Украины нелегко, ведь именно на ваших плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности", - говорится в поздравлении.

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"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и борется для нашего государства свободу. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на Востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия несокрушимости духа новых успехов и побед на благо Украины", - заключает президент.

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. В проект бюджета на 2021 год на Минобороны планируют 117,6 млрд грн, а на 2020-й закладывали 118 млрд.
В предвыборной программе Зеленский обещал, что армия станет престижной службой, а зарплата военнослужащих будет на уровне натовских стандартов.

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Дата
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