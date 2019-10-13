Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры с МВФ тормозит ситуация с Приватбанком. Фото: РБК.

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры с МВФ тормозит ситуация с Приватбанком.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем Приватбанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - отметила представитель НБУ, пишет ua.news.

Она добавила, что пока не решится ситуаций вокруг Приватбанка, украинский инвестиционный климат будет нестабильным.

НБУ исключает вариант расчета с экс-акционерами. Решение Зеленского не вмешиваться в спор разочаровало Рожкову.

"Речь идет о судебной реформе, верховенство закона. Речь идет о олигархические структуры власти. МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохранении административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины", - говорит Рожкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или слугой олигархов – Financial Times

НБУ ждут от Зеленского следующих слов: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны и, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам".

"В этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предыдущей сделки, так как МВФ нужна ясность", - объясняет Рожкова.

Решение по Приватбанку будет принято в Киеве на следующей неделе.

Почти 3,5 тысячи гривен заплатил каждый украинец за спасение ПриватБанка. Спасая его от банкротства 2016 году, правительство национализировало финансовое учреждение, и это стоило налогоплательщикам 150 млрд грн