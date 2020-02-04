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суббота, 08 февраля 2020 20:23

Зеленский не может формировать повестку дня для Украины, поэтому нам его навязывают - Друзенко

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Зеленский не может формировать повестку дня для Украины, поэтому нам его навязывают - Друзенко
Геннадий Друзенко: Идеология "какая разница" Владимира Зеленского не дает ответа на вопрос: для чего нам жить вместе? Фото: ДТ

Зеленский был раскраской - можно разрисовать хорошо или похабно. Сегодня очевидно, что у президента много красильщиков.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Эта эклектика не дает перспективы. Его политика - шараханье из стороны в сторону. Но если ты не предлагаешь повестку дня, ее тебе навязывают.
Мир скатывается в прагматику. Даже такие мессианские цивилизации, как США, замыкаются. Американцы традиционно верили, что их миссия - нести миру свободу и демократию. Но, похоже, эта эпоха в США подходит к концу. Идеология "какая разница" Владимира Зеленского не дает ответа на вопрос: для чего нам жить вместе? Время сжимается. У государства нет веков на раскачку. Или действуем и формируем свои тренды, или нас окончательно вынесет на обочину", - считает эксперт.

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По его словам, президент стремится построить утопическую страну.

"Ведь ошибается относительно природы человека. Не понимает, что у нас есть не только светлая сторона. В сериале "Слуга народа" продвигали идею, что люди хорошие, а система плохая. Это не так. В людях дерьмо намешано с божьим даром. Государственная система должна положительные стороны человека стимулировать, а негативные сдерживать. Это и есть задача институтов. Зеленский, наоборот, настаивает, что людям просто не надо мешать: просто не воровать, просто не стрелять. Но жизнь сложна. Когда образуется вакуум права, когда порядок не поддерживать силой, начинается хаос", - добавляет Геннадий Друзенко.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна" от 6 февраля.

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08
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