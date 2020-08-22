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суббота, 22 августа 2020 13:46

Зеленский не хочет, чтобы что-то повлияло на дружеские отношения между украинцами и белорусами

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Зеленский не хочет, чтобы что-то повлияло на дружеские отношения между украинцами и белорусами
Нельзя продолжать кровопролитие и останавливать мирных протестующих дубинками - Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы что-то повлияло на дружеские отношения между украинским и белорусами.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

По его словам, самое важное есть сохранить дружеские отношения между действительно похожими братскими народами: украинцами и белорусами.

"Украина сразу отреагировала на события в Беларуси и решительно осудила насилие, примененное к мирным митингующих", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что власти Беларуси должен наладить диалог с митингующими мирным путем.

"Ни в коем случае нельзя продолжать кровопролитие и останавливать мирных протестующих дубинками", - подчеркнул Зеленский.

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Президент рассказал, что в его "творческой команде в украинском шоубизе всегда были талантливые люди из Беларуси" и отметил, что гордится этим.

"События, которые потрясли Беларусь, не является поводом менять Минск как главную локацию в переговорах Трехсторонней контактной группы. Мы начали минский процесс в Минске и неправильно менять город сейчас. Тем более, что сейчас переговоры продолжаются исключительно в режиме видео", - убежден президент.

Он считает, что успех переговоров ТКГ не зависит от города или места.

"Решающими для минских договоренностей люди, вовлеченные в процесс", - сообщил Зеленский.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановська - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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