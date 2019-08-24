Зеленский наградил зарубежных политиков и общественных деятелей

Зеленский наградил орденами европейских политиков. Фото: ukranews

Президен Владимир Зеленский в День Независимости Украины наградил орденами ряд зарубежных политиков и общественных деятелей.

Как отмечается, их награждено за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность. Об этом говорится в указе, котрый опубликовали на сайте Зеленского.

Так президент парламента Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах Олемик Томмессен получил орден Ярослава Мудрого II степени.

Орденом "За заслуги" III степени награждено трех депутатов британского парламента: Джона Виттингдейда - председателя многопартийной парламентской группы по связям с Украиной, Полин Летем и Стюарта Мак-Дональда.

Также этим орденом был награжден депутат Национальной ассамблеи Уэльс Мика Антонив, депутат Ассамблеи Республики Португалия и председатель группы дружбы "Украина-Португалия" Рикарду Мануэль Бешигу, а также генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд.

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Депутат Европарламента Сандра Калниете получила орден княгини Ольги I степени.

Также был награжден ряд иностранных общественных деятелей, в том числе - украинского происхождения.

В Ровном17 августа состоялась 30-я церемония награждения орденом "Народный герой Украины". Наградой отметили 9 героев, двух из них - посмертно.