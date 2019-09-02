Зеленский может говорить напрямую с народом РФ, а не с Путиным

Константин Батозский: стоит дать понять, что агрессия против Украины будет стоить огромную цену для врага, будем биться до последнего и никогда не воспримем оккупацию. Фото: Тарас Подолян

Новый президент формирует образ государства, которое стремится к миру любой ценой. Чтобы нас поддержали Германия, Франция и Америка и заставили Россию идти на встречу.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Константин Батозский.

"Однако вряд ли Офис президента понимает, насколько Кремль коварный враг. Ключ к миру находится не в Киеве, а в Москве. А Путин не хочет закончить войну. Он не раз публично заявлял, что не признает существования Украинского государства. Никогда не примет нашу независимость. Создал в Украине горячие точки. Так влияет на внешнюю политику, чтобы привязать нас к Москве. Дает понять, что желание быть независимой европейской страной будет стоить нам большого количества человеческих жизней", - объясняет эксперт.

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Однако, по его словам, никогда не стоит прекращать переговоры.

"Важно - с чем мы на переговоры приходим. Можно просить и умолять. А можно дать понять, что агрессия против Украины будет стоить огромную цену для врага, будем биться до последнего и никогда не воспримем оккупации. Это надо говорить открыто и искренне.

Как культурный деятель Зеленский знаком российской публике. Может говорить напрямую с народом РФ, а не с Путиным. Среди городского населения в России бушуют протестные настроения. Но в их повестке дня нет вопроса Украины. Считаю, что именно у президент есть суперсила доносить нашу видение, минуя посредников и русскую машину пропаганды", - добавляет Константин Батозский.

Полное интервью с Константином Батозским читайте в журнале "Країна" от 5 июня.