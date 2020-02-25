"Зеленский летит в пропасть и вся страна вместе с ним" - философ

Сергей Дацюк: Зеленский не отказался от своего круга и трансляции собственного медиа-продукта. Фото: Тарас Подолян

На Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны в Донбассе. Его появление - это только ваша проблема. Мы не можем винить тех, кто это разработал.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Сергей Дацюк.

"Инновационный план по Донбассу должна была представить Украина. 12 пунктов обсуждают в мире и никто не вспоминает речь Зеленского. Это невероятный провал нашей власти", - отмечает он.

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Владимир Зеленский не может справляться вызовам, стоящим перед ним, считает Сергей Дацюк.

"Человек просыпается утром, пьет чай, идет на работу. Это - задача. Когда сталкивается с тем, к чему не имеет компетенции, перед им возникает вызов. Ответ на него связан с двумя вещами: отказ и преодоления. Масштабные вызовы требуют масштабных отказов.

Зеленский не отказался от своего круга и трансляции собственного медиа-продукта. Он - президент. Контекст его актерского искусства теряет смысл. От отношений с Коломойским тоже не отрекся. Увольнение Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента не является отказом. Должен был занять четкую позицию, например, по Приватбанку.

Преодолений Зеленский тоже не делал. Многие обещал. Референдум, "придет весна - сажать будем". Речь даже не об отсутствии компетенции. Он не может быть государственным деятелем. Не способен принимать вызовы. Летит в пропасть. И вся страна вместе с ним", - добавляет философ.

Полное интервью с Сергеем Дацюком читайте в журнале "Країна" от 27 февраля.