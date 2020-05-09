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суббота, 09 мая 2020 20:00

Зеленский инициирует установление мемориальных символов в Украине

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Зеленский инициирует установление мемориальных символов в Украине
Зеленский предлагает установить в Украине колокола памяти. Фото: Reuters

Владимир Зеленский считает, что в Украине необходимо установить мемориальные символы в виде церковных колоколов.

Они появятся на Луганщине, Закарпатье, в Крыму и Донецке, заявил президент сегодня, 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - колокол Памяти. Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлено колокол Победы ", - сказал Зеленский.

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По словам президента, такие колокола в будущем будет установлен на Донбассе и в Крыму.

"Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины ", - добавил президент

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ. Об этом Зеленский заявил на брифинге во время рабочей поездки в Закарпатье, передает Укринформ.

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