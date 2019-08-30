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Зеленский и Трамп могут встретиться на собрании Генеральной Ассамблеи ООН

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Зеленский и Трамп могут встретиться на собрании Генеральной Ассамблеи ООН
Александр Хара: Американской властной верхушке интересно познакомиться лично с Владимиром Зеленским, ведь сейчас он фактически имеет полную власть в Украине и может принять любое решение. Фото: 112 канал

Президент Украины Владимир Зеленский не встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Варшаве. Смогут поговорить в сентябре на ежегодном собрание Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Ураган фактически является единственной причиной, почему Дональд Трамп отказался от поездки в Варшаву. В следующем году США ждут выборы президента. Поэтому Трамп таким образом решил продемонстрировать, что внутренние проблемы простых американцев для него более важны, чем международные символические встречи", - считает эксперт.

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У нашего президента была запланирована встреча с Трампом, но вместо него в Польшу поедет вице-президент Майк Пенс, говорит Александр Хара.

"Поэтому скорее всего, что Зеленский пообщается с ним. Будут говорить о планах нового президента по реформированию страны. Также он неоднократно говорил, что стремится привлечь США к переговорам в "Нормандской формате". Очевидно, будут поднимать и этот вопрос. Американской властной верхушке интересно познакомиться лично с Владимиром Зеленским, ведь сейчас он фактически имеет полную власть в Украине и может принять любое решение.

Встреча с Дональдом Трампом может состояться в сентябре на ежегодном собрание Генеральной Ассамблеи ООН. Однако тогда это будет только 20-минутный разговор, а не официальные переговоры. Хотелось бы, чтобы к этому времени американский и украинский лидеры встретились во время официального визита и имели возможность основательно обсудить отношения нашей страны и США", - добавляет он.

27 августа на два дня в Украину приехал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Встретился с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком.

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