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пятница, 12 июля 2019 13:17

Зеленский хочет убрать людей, которые в 2014-м спасли страну - политолог

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Зеленский хочет убрать людей, которые в 2014-м спасли страну - политолог
Политолог Владимир Цыбулько: Электорат Зеленского сейчас балдеет от процесса, а не результата Фото: 24

Президент не понимает последствия инициированной им люстрации.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Владимир Зеленский заявил о желании люстрировать всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы. Для этого готовит изменения в закон об очищении власти.

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"Зеленский просто не знает, что в стране правовой голод. Набрать квалифицированных людей ниоткуда, потому что их давно забрал бизнес на достойные зарплаты и карьерные перспективы. Первые, кто подпадает под его желание люстрировать всех, - его же люди. А Богдан еще и под уже действующий закон. Электорат Зеленского сейчас балдеет от процесса, а не результата. Да и он сам наслаждается собственными радикальными шагами, когда получает одобрение от себе подобных эмоциональных людей. Хочется человеку быть в центре внимания. Этим заявлением попал в инициативу Портнова. Тот формирует хорошую половину политических решений Зеленського. Этот закон будет трудно продавить через парламент, поэтому никого не люстрируют. Да и под нее не могут попадать избранные лица, только назначенцы по административной вертикали. В таком случае может обойтись президентским указом. Зеленский же хочет убрать людей, которые в 2014 году спасли страну, для этого надо принять закон ", - считает Цыбулько.

Президент Украины Владимир Зеленский сговорился с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе люстрации чиновников прошлых 5 лет. Об этом заявил спикер Андрей Парубий на утреннем заседании Верховной Рады.

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