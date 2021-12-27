Зеленский должен рассмотреть петицию об отмене военного учета для женщин

Президент должен рассмотреть петицию в течении 10 рабочих дней. Фото: president.gov.ua

Петиция об отмене приказа Министерства обороны Украины о расширении перечня специальностей женщин, подлежащих военному учету, на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения более 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Об этом идет речь на сайте электронных петиций.

Пока голосов собралось 26 591 тысяч.

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Петиция под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными" подали 23 декабря.

Автор Яна Рашевченко просит вернуть перечень только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

"Вроде бы изменился только Перечень, но согласно нему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Никакого переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", — пишет женщина.

По закону, после того, как петиция набрала необходимое количество голосов, Офис президента должен в течение трех рабочих дней сообщить о начале рассмотрения.

Само рассмотрение петиции должно состояться в течение 10 рабочих дней после уведомления ОП.

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на военный учет. Беременные и женщины с детьми должны стать на учет.