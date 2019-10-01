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вторник, 01 октября 2019 20:24

Зеленский до сих пор не принимал непопулярных решений, поэтому имеет высокую поддержку

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Зеленский до сих пор не принимал непопулярных решений, поэтому имеет высокую поддержку
Ирина Бекешкина: Половина украинцев смотрели сериал "Слуга народа". Зеленский ассоциировался с главным героем. Фото: Сергей Старостенко

Деятельность президента Владимира Зеленского и Верховной Рады девятого созыва улучшит ситуацию в государстве, считают 62 процента украинский. Еще 70 процентов населения доверяют лично президенту.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Это - самый высокий показатель доверия к президенту за всю историю Украины. Все выборы строились на разломе между западом и востоком. Во втором туре встречались кандидаты, представляющие эти два региона. Если побеждал прозападный, восток был недоволен. И наоборот. Поэтому и Ющенко, как президент с запада, и Янукович, президент от востока имели после выборов около 50 процентов поддержки", - объясняет эксперт.

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Зеленский победил во всех областях за исключением Львовской, потому что не был частью политической тусовки, считает она.

"Половина украинцев смотрели сериал "Слуга народа". Зеленский ассоциировался с главным героем. Мол, он все сделает, как надо украинцам. Эта вера сохраняется. Зеленский пока не принимает непопулярных решений. Тычки чиновникам на местах народу тоже нравятся", - добавляет социолог.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.

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