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пятница, 12 июля 2019 12:31

Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины

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Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Последний разговор между президентами России и Украины состоялся 9 июня прошлого года еще во времена каденции Петра Порошенко. Фото: Радио Свобода

Разговор Зеленского с Путиным свидетельствует о том, что последний официально признал нашего президента. Ранее он даже не поздравил Владимира Александровича с избранием.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит политолог Сергей Гайдай.

"Но следует понимать, что Путин идет на диалог исключительно в рамках избирательной кампании в Украине. Хочет влиять на следующую Верховную Раду через своего друга Виктора Медведчука. Основная тема, которую продвигает последний, - мир и обмен пленными. Именно освобождение заложников было главным вектором разговора Путина и Зеленского. Когда это произойдет, будут говорить, что это - заслуга Медведчука. Таким образом сможет получить себе электоральные баллы перед выборами. Поэтому, чтобы реализовать этот план, Путину надо разговаривать с украинским президентом на официальном уровне. Так он постепенно легитимизирует действия Медведчука и его личность в глазах общества", - объясняет эксперт.

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Владимир Зеленский, в свою очередь, решил договариваться с Путиным. Тем самым он невольно подыгрывает ему, считает политолог.

"Искренне верит, что сможет найти общий язык с Кремлем. Мол, у прошлой власти это не получилось, потому что они зарабатывали на войне и не были заинтересованы в ее окончании. Это - наивный бред. Главный фактор в завершении конфликта на Донбассе сидит в Кремле. Путин не хочет договариваться, ему это не надо. Единственное его желание - это видеть слабую, зависимую Украину под полным политическим влиянием России. Сейчас он тоже действует в рамках этого плана. Никоим образом незаинтересован в решении конфликта на Донбассе. Если же Зеленский будет готов идти на любые уступки, лишь бы реализовать свой мирный план, его президентство очень быстро кончится. Только разговор с позиции силы может принести какие-то реальные результаты в переговорах с Россией. Наш президент должен понять это, если хочет стать успешным руководителем государства", - добавляет Сергей Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля впервые поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным.

Разговаривать о вопросах урегулирования на юго-востоке Украины, освобождение моряков и других украинцев, что удержит РФ. Также президенты обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

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12
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