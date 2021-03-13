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суббота, 13 марта 2021 13:30

Зеленская увеличила свой кортеж: на какие машины пересела

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  Елена Зеленского увеличила кортеж и количество охранников. Фото: strana.ua
Елена Зеленского увеличила кортеж и количество охранников. Фото: strana.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе.

Теперь в автоколонне першої леді появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин. Об этом сообщает Страна.

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В конце осени на один из публичных мероприятий, который проходил на Михайловской площади в Киеве, Зеленская приехала на бронированном Mercedes в сопровождении госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и сотрудники УГО.

 

Теперь сотрудники госохраны пересели с на Volkswagen Passat, а личные охранники первой леди следуют за ней на японском джипе Toyota Prado.

Кортеж 5-го президента Украины Петра Порошенко нарушил ПДД. Автомобили при выезде с территории Верховной Рады проехали несколько десятков метров по встречной полосе.

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