Зеленская увеличила свой кортеж: на какие машины пересела

Елена Зеленского увеличила кортеж и количество охранников. Фото: strana.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала на форум "Украина 30" в КВЦ "Парковый" в обновленном составе.

Теперь в автоколонне першої леді появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин. Об этом сообщает Страна.

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В конце осени на один из публичных мероприятий, который проходил на Михайловской площади в Киеве, Зеленская приехала на бронированном Mercedes в сопровождении госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry. С ней был десяток охранников и сотрудники УГО.

Теперь сотрудники госохраны пересели с на Volkswagen Passat, а личные охранники первой леди следуют за ней на японском джипе Toyota Prado.

Кортеж 5-го президента Украины Петра Порошенко нарушил ПДД. Автомобили при выезде с территории Верховной Рады проехали несколько десятков метров по встречной полосе.