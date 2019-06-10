Желающих присоединиться к ПЦУ так и не появилось

В подчинении УПЦ 4% приходов Украины. ФОТО: unt.ua

За последний месяц в Православную церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ Московского патриархата.

Последний переход состоялся 8 мая. Тогда в подчинение ПЦУ перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области. На это указывают данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.

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На сегодня в подчинении ПЦУ находится 520 приходских храмов и 2 кафедральные соборы УПЦ МП. Это всего 4% всех приходов Украины.