Желающих присоединиться к ПЦУ так и не появилось

За последний месяц в Православную церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ Московского патриархата.
Последний переход состоялся 8 мая. Тогда в подчинение ПЦУ перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области. На это указывают данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.
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На сегодня в подчинении ПЦУ находится 520 приходских храмов и 2 кафедральные соборы УПЦ МП. Это всего 4% всех приходов Украины.
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