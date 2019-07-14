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Желающих получить украинское гражданство становится все меньше

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Желающих получить украинское гражданство становится все меньше
Резко сократилось количество лиц, которые хотят получить украинское гражданство. Фото: Golospravdy

За последние пять лет существенно сократилось количество желающих получить украинское гражданство.

Показатель с 2014 года уменьшился почти в два раза. Об этом сообщает Департамент организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

Как отмечается, количество лиц, получивших гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек. За первые пять месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

Количество лиц, получивших гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году - таких было 70, а в 2014 году - 125.

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Принятые в гражданство Украины по Указу Президента Украины в этом году - 652, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339.

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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