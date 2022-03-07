Желающие воевать против РФ британцы уже прибывают в Украину

Желающие воевать против РФ британцы прибывают в Украину. Фото:Twitter/Lucas Tomlinson

В Украину прибывают первые добровольцы из Великобритании.

Воевать против России согласились бывшие британские военные, передает "Радио Свобода". В частности хорошо подготовленные королевские морпехи.

"В Украине происходят военные преступления. Это нужно остановить. Мы здесь для того, чтобы остановить российское вторжение. Надеюсь, мы выиграем. Да здравствует Украина", - заявил журналистам один из добровольцев по имени Джек.

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Он подчеркнул, что стремится остановить произвол, при котором гражданские объекты бомбардируют, мирных жителей убивают, а женщин насилуют.

В Украине заработал сайт fightforua.org. Он содержит необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны. Около 20 тыс. иностранцев из 52 стран записались в добровольцы на войне против Российской Федерации.