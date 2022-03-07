Открыли сайт для иностранцев, желающих воевать за Украину: за первые сутки его посетили 13 млн пользователей

На сайт для иностранцев зашли 13 млн человек. Фото: Fightforua

Около 13 миллионов пользователей посетили сайт для иностранцев, желающих воевать за Украину.

И такой результат только за первые сутки, рассказывают в МИДе.

Больше всего пользователей из США, Китая и Франции.

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Воевать за Украину уже готовы от 16 до 20 тысяч иностранцев - граждане 52 стран, из них по меньшей мере 3000 американских ветеранов.

Известно о гражданах Беларуси, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля, которые либо уже воюют за Украину, либо в скором времени присоединятся к сопротивлению российским захватчикам.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.