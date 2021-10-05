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среда, 06 октября 2021 02:52

Желанная комбинация: выбрать красивые номерные знаки "по карману" можно онлайн

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Желанная комбинация: выбрать красивые номерные знаки &quot;по карману&quot; можно онлайн
Отныне все комбинации номерных знаков в свободном доступе Фото: Александр Щербаков

С 5 октября водители могут узнать онлайн о доступных во всех сервисных центрах МВД номерных знаках и найти среди них лучший для своего авто.

Новый сервис "Наличие номерных знаков" заработал на сайте Главного информационного центра МВД, сообщила пресс-служба ведомства.

"Наш аналогичный сервис, который функционировал ранее, позволял искать номерные знаки только из категории "платных". Отныне в свободном доступе абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки", - говорится в сообщении.

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Найти номерной знак можно по двум критериям поиска:

1. "Наличие в области". Выбрав его, можно узнать все имеющиеся номерные знаки в сервисных центрах МВД и ЦНАПах конкретного региона с указанием их стоимости и центров МВД, где они есть. Указав в поле "Поиск" номер центра МВД, можно увидеть все номерные знаки имеющиеся именно в нем.

2. "Числовая комбинация". Выбрав его, можно найти желанную комбинацию цифр номерного знака среди всех сервисных центров МВД и ЦНАПов.

"Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени. После закрепления намерений знак не изображается. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем", - пояснили в ГИЦ.

С 24 сентября 2021 года вступило в силу постановление о платном хранения номерных знаков. Услуга стоит 9 грн в сутки без учета НДС. Что необходимо для получения услуги - по ссылке.

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