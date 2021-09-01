Заявление в ЗАГС можно подать онлайн - новые функции в приложении "Дія"

Через портал можно оплатить административный сбор. Фото: pixabay.com

Подать заявление на заключение брака в ЗАГС можно с помощью приложения "Дія".

Так планируют упростить процедуру регистрации гражданского положения, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В "Дія" также появится возможность оплатить административный сбор за услуги ЗАГСа.

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"Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал" Дія". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - сказал Шмыгаль.

В Киеве центры предоставления административных услуг начали принимать электронные документы в приложении "Дія". Цифровой паспорт можно использовать от 25 августа во всех 14-ти ЦПАУ города.