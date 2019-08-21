Завтра в Украине ожидается штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Украине

Завтра, 22 августа, в большинстве областей ожидается поривчастий ветер.

Украина окажется в этой зоне ветров, сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Возьмите это во внимание, внимательней паркуйте автомобили, не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями", - говорит Диденко.

По ее словам, антициклон Corina и циклоничность где-то вблизи Каспийского моря противостоят и эта борьба создаст условия для сильного ветра.

И хотя, такая погода - не очень типичная для нашей страны, помните о том, что она может стать настоящим стихийным бедствием.

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Поэтому в такую ​​погоду стоит придерживаться нескольких простых правил:

• не паркуйтесь около крупных рекламных щитов;

• избегайте движения по улицам, засаженных старыми деревьями, в первую очередь - с большими кронами;

• в случае попадания Вашей машины в зону обвала дерева или элементов зданий сохраняйте спокойствие. Или не стремитесь этой же секунды покинуть территорию, оглянитесь, не спровоцируете вы таким образом ДТП. Если на вашу машину падает дерево или столб, пригнитесь в салоне до уровня подушки сидения, а то и ниже, ведь трудно ствол способно сильно смяты крыша современного легковушки;

• обходите хилые здания и дома с шаткой крышей, если лихо застало вас на улице, спрятали в подвал ближайшее дома;

• если вы на открытую местности, прижмитесь к земле на дне оврага, канавы, кювета, защищая голову одеждой;

• избегайте мостов, эстакаду, трубопроводов, линий электропередач, водоемов, потенциально опасный промышленных объектов и деревьев;

• не приближайтесь к воде посмотреть на шторм.

Над западными областями хвост северного атмосферного фронта может принести периодические грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.