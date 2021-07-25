Завершились первые украинско-британские военные учения

На Николаевщине завершились первые международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава-2021".

Во время торжественной церемонии лучших участников учений наградили знаками отличия и ценными подарками. Об этом сообщает АрмияInform.

"Эти учения помогают украинским военным улучшить взаимодействие с военными Великобритании и другими армиями НАТО и способствуют безопасности и стабильности в Европе", - отметил руководитель учений, начальник управления подготовки оперативного командования "Восток" полковник Владимир Кокорев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах

Во время учений около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров держали оборону, контратаковали, преодолевали водные преграды, осуществляли стремительные рейды и вели бой в урбанизированной местности.

"Украинские командиры отдавали приказы на английском языке подразделениям шотландцев, согласно стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

В Литве пройдут военные учения "Быстрый меч" с участием Германии. Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых участвует Германия. Они проводятся по инициативе командования 10-й дивизии армии ФРГ. Штаб дивизии отработает планирования и командования объединенными операциями союзнических сил.